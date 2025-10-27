Bellezza ed eleganza in passerella a Longiano inaugurata la nuova stagione di ' Top Miss'
A Longiano il debutto della nuova stagione di ‘Top Miss’, il concorso di bellezza organizzato dal cesenate Carmelo Tornatore, tra fasce coroncine e musica dal vivo. Domenica 26 ottobre il ristorante dancing ‘Le Felloniche’ di Longiano ha ospitato la prima selezione della nuova stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
