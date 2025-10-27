Bellano non è solo turismo | pensiamo al futuro del nostro paese
A Bellano un Piano diritto allo studio da quasi 800mila euro, a conferma della centralità dell’istruzione nelle linee di mandato dell’Amministrazione comunale del sindaco Antonio Rusconi.Il Consiglio comunale di Bellano nelle scorse settimane ha approvato il Piano di diritto allo studio per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
La Rassegna Stampa Trovate l'articolo completo su questi link https://www.gazzettadimilano.it/turismo/best-tourism-village-per-il-borgo-di-bellano/ https://www.innovami.news/2025/10/18/turismo-esperienziale-e-artigianato-la-lombardia-protagonista-al-ttg
Arquà Petrarca, Asolo e Bellano tra i "Best Tourism Villages" 2025 UN Tourism premia tre borghi italiani come esempi virtuosi di turismo rurale e sostenibile. Scopri di più: https://ministeroturismo.gov.it/turismo-arqua-petrarca-asolo-e-bellano-sono-best-touris