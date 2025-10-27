Bellano non è solo turismo | pensiamo al futuro del nostro paese

Leccotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bellano un Piano diritto allo studio da quasi 800mila euro, a conferma della centralità dell’istruzione nelle linee di mandato dell’Amministrazione comunale del sindaco Antonio Rusconi.Il Consiglio comunale di Bellano nelle scorse settimane ha approvato il Piano di diritto allo studio per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Bellano 232 Turismo Pensiamo