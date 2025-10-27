Un rigore che sembrava liberatorio, e invece si è trasformato in un colpo al cuore per un intero Paese. Kevin De Bruyne segna contro l’Inter, ma non sorride. Tutto in pochi secondi. Una immagine che manda nel panico il Belgio, più che il Napoli in quanto i tifosi erano impegnati a portare a casa la vittoria sull’Inter di Chivu. La diagnosi, confermata dal Napoli, parla di “grave lesione” al bicipite femorale. Le prime stime parlano di almeno due mesi di stop, ma le preoccupazioni crescono. Secondo Sky Sport Italia, il numero 17 potrebbe addirittura sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico, come già accaduto nell’agosto 2023. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Belgio in allarme per De Bruyne: lo psicodramma di una Nazione con vista Mondiali