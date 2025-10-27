Belen si confessa a Belve e svela se ha ‘menato’ Stefano De Martino la dipendenza di benzodiazepine

Belen racconta il suo mondo a Belve. La conduttrice Francesca Fagnani riapre le porte di Belve, il programma di Rai 2 giunto alla sesta stagione, con una prima puntata attesa il 28 ottobre in prima serata alle 21:20. Ospite principale, Belen Rodríguez, che in un’intervista a tutto campo svela lati inediti della sua personalità e della vita privata. Cosa avrebbe voluto Belen nella sua carriera?. Fagnani domanda: «Nella tua vita professionale hai avuto tutto quello che meritavi?» «Avrei meritato qualcosa in più», risponde Belen. Alla richiesta di specificare, la showgirl aggiunge: «Che mi facessero parlare». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Belen si confessa a Belve e svela se ha ‘menato’ Stefano De Martino, la dipendenza di benzodiazepine

