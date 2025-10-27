Belen Rodriguez | Sono aggressiva ho menato tutti i miei fidanzati Ho avuto esperienze lesbo

Roma, 27 ottobre 2025 – Domani, martedì 28 ottobre in Prima serata dalle 21.20 su Raidue, torna in onda ‘Belve’. Il programma cult condotto da Francesca Fagnani debutta con le interviste a Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. E già alcune anticipazioni fanno ben sperare. "Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava?" chiede Fagnani a Belen Rodriguez. "Avrei meritato qualcosa in più". "Cosa?" indaga Fagnani. "Che mi facessero parlare" risponde Belen. "Di recente ha detto 'ho chiuso con gli uomini, divento lesbica '. È successo?" domanda la giornalista. "Ho avuto esperienze" rivela Belen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Belen Rodriguez: “Sono aggressiva, ho menato tutti i miei fidanzati. Ho avuto esperienze lesbo”

