Torna Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, e a inaugurare la nuova stagione, giunta ormai alla sesta edizione, è Belen Rodríguez. L’intervista, trasmessa in prima serata martedì 28 ottobre alle 21.20, si preannuncia come una delle più sincere e spiazzanti della showgirl argentina, che si racconta senza filtri, alternando ironia e vulnerabilità, leggerezza e profondità. “Avrei meritato di più”. Fin dall’inizio, Belen risponde con disarmante sincerità alle domande di Francesca Fagnani. “ Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava? ”, chiede la giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Belen Rodriguez : “Ho menato tutti i miei fidanzati, De Martino di più”. La rivelazione choc