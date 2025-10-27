Belen Rodriguez | Ho avuto esperienze con donne De Martino? Il vero amore è un altro

Le parole della conduttrice a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e in onda domani sera su Rai2. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Belen Rodriguez: “Ho avuto esperienze con donne. De Martino? Il vero amore è un altro”

Altre letture consigliate

Prima ospite del programma Belve è proprio lei, Belen Rodriguez. #blogo #belve #belenrodriguez - facebook.com Vai su Facebook

Lui è un medico chirurgo che frequenta i salotti mondani $BelenRodriguez $KemalAlagol - X Vai su X

Belen a Belve: "Ho avuto esperienze con donne. Stefano De Martino? Ne ha prese più di tutti" - La soubrette argentina si è raccontata senza filtri a Francesca Fagnani, svelando di aver avuto anche delle esperienze lesbo. Segnala corrieredellosport.it

Belen: «Sono manesca, De Martino ne ha prese più di tutti. Dipendenze? Ne ho avuta una da benzodiazepine» - In uno studio che accoglie e disarma, Belen Rodríguez si è raccontata come raramente aveva fatto prima. msn.com scrive

Belén Rodriguez a Belve: “Esperienze con donne, ma mi piace il manzo. Sono manesca, De Martino ne ha prese di più” - Torna su Rai 2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, martedì 28 ottobre alle 21. Riporta fanpage.it