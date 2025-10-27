Belen Rodriguez | De Martino? Perso stima ma non c’è rabbia Non è stato lui l’uomo…

Le parole della conduttrice a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e in onda domani sera su Rai2. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Belen Rodriguez: “De Martino? Perso stima, ma non c’è rabbia. Non è stato lui l’uomo…”

Scopri altri approfondimenti

Prima ospite del programma Belve è proprio lei, Belen Rodriguez. #blogo #belve #belenrodriguez - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez con la nipotina Clara Isabel, la foto testimonia la serenità ritrovata con la sorella Cecilia - X Vai su X

Belen Rodriguez: «Ho menato tutti i miei ex, De Martino più di tutti. Esperienze con le donne, ma preferisco il manzo» - Belve torna in onda domani sera, martedì 28 ottobre, con una puntata molto ricca. Si legge su ilmessaggero.it

Belen senza filtri a Belve, gli psicofarmarci e le botte a De Martino: “Un amore tossico”. Poi svela chi ha amato veramente - Belén Rodríguez si confessa a Francesca Fagnani tra amori, crisi e rivelazioni. Lo riporta libero.it

Belen Rodriguez: «Ho avuto esperienze con donne, i miei fidanzati li ho menati tutti» - Belve torna in onda domani sera, martedì 28 ottobre, con una puntata molto ricca. Lo riporta ilmessaggero.it