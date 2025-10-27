Belén Rodriguez a Belve | Esperienze con donne ma mi piace il manzo Sono manesca De Martino ne ha prese di più
Torna su Rai 2 Belve, il programma di Francesca Fagnani, martedì 28 ottobre alle 21.20. Tra gli ospiti più attesi c’è Belen Rodríguez. Fanpage.it anticipa il contenuto dell'intervista che andrà in onda domani sera. "Ho avuto esperienze con donne, sì, ma mi piace il manzo", ha dichiarato. "Sono manesca, De Martino è quello che ne ha prese di più", ha aggiunto, chiudendo con una riflessione amara sul lavoro: "Non mi hanno fatto parlare. Finita la bellezza, finisce il lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
