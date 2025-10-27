belen a belve tra depressione sesso ultima volta ad agosto e dipendenza da psicofarmaci

Belen Rodriguez si confessa a Belve. Ospite di Francesca Fagnani insieme a Isabella Rossellini e a Rita De Crescenzo nella prima puntata di stagione (martedì 28 ottobre, ore 21.30 Rai 2), Belen ha avuto modo di parlare di sesso, droghe e dipendenze oltre alla discussa relazione con Stefano De Martino e il lavoro: Avrei meritato qualcosa in più, che mi facessero parlare. Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro. E siccome io non mi classifico soltanto per questo (per la bellezza, ndDM), e sono molto brava nel mio lavoro, mi addolora. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

