Belen a Belve l’ingiustizia contro di lei | Avrei meritato di più La dipendenza e il buio | Così sono finita in una clinica per curarmi – I video

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un rimpianto misto a delusione per Belen Rodriguez a proposito della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ospite della prima puntata della sesta stagione di Belve, la showgirl risponde a Francesca Fagnani se pensa abbia ottenuto tutto nella sua carriera. Nella puntata in onda domani sera 28 ottobre alle 21.20 su Rai2, Belen dice: Avrei meritato qualcosa di più. che mi facessero parlare. Quando non ti danno la possibilità di esprimerti, è doloroso. Finita la bellezza, finisce il lavoro». L’intervista si muove tra provocazioni e rivelazioni personali. Alla domanda su una frase da lei stessa pronunciata — «Ho chiuso con gli uomini, divento lesbica» — la showgirl replica con disinvoltura: «Ho avuto esperienze. 🔗 Leggi su Open.online

