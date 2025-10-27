Belen a Belve | I miei fidanzati li ho menati tutti De Martino di più

27 ott 2025

Torna ‘Belve ‘, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla sesta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20, dal 28 ottobre. Tra gli ospiti della prima puntata  Belen Rodríguez, che in un’intervista a tutto campo svela un inedito lato ironico. ‘Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava?’ chiede Fagnani. “Avrei meritato qualcosa in più”. ‘Cosa?’ indaga Fagnani. “Che mi facessero parlare” risponde Belen. “Ho chiuso con gli uomini, trasgressione segreta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

belen a belve i miei fidanzati li ho menati tutti de martino di pi249

© Lapresse.it - Belen a Belve: “I miei fidanzati li ho menati tutti, De Martino di più”

