Belen a Belve | I miei fidanzati li ho menati tutti De Martino di più

Torna ‘Belve ‘, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla sesta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20, dal 28 ottobre. Tra gli ospiti della prima puntata Belen Rodríguez, che in un’intervista a tutto campo svela un inedito lato ironico. ‘Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava?’ chiede Fagnani. “Avrei meritato qualcosa in più”. ‘Cosa?’ indaga Fagnani. “Che mi facessero parlare” risponde Belen. “Ho chiuso con gli uomini, trasgressione segreta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Belen a Belve: “I miei fidanzati li ho menati tutti, De Martino di più”

Argomenti simili trattati di recente

Belen Rodriguez si confessa prima di Belve: “Avevo paura di questa intervista” Belen Rodriguez torna davanti alle telecamere, ma questa volta in una veste diversa, più intima e sincera. La showgirl argentina sarà ospite della prima puntata di Belve, il progr - facebook.com Vai su Facebook

Nella prima puntata di $Belve, martedì 28 ottobre, ci saranno Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. - X Vai su X

Belén Rodriguez a Belve: “Esperienze con donne, ma mi piace il manzo. Sono manesca, De Martino ne ha prese di più” - Torna su Rai 2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, martedì 28 ottobre alle 21. Da fanpage.it

Belen: «Ho avuto una dipendenza benzodiazepine. Sono manesca, De Martino ne ha prese più di tutti. Sì, ho provato anche con le donne» - In uno studio che accoglie e disarma, Belen Rodríguez si è raccontata come raramente aveva fatto prima. Riporta leggo.it

Belen ospite a Belve, le parole prima della messa in onda: “Avevo paura di questa intervista, prima mi proteggevo” - La conduttrice ha accettato l’intervista di Francesca Fagnani e, rispondendo ai commenti di alcuni utenti su ... Lo riporta fanpage.it