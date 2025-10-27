Belen a Belve | Ero dipendente dalle benzodiazepine sono finita in clinica Disintossicazione devastante

Belen Rodriguez è l'ospite più attesa della prima puntata della nuova stagione di Belve.L'argentina ha accettato di sottoporsi al fuoco di fila delle domande graffianti di Francesca Fagnani senza evitare nessun argomento. Schietta come sempre, Belen non si è sottratta nel raccontarsi nemmeno. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Rai2, dal 28 ottobre, ogni martedì, torna #Belve, #Belen nella prima puntata - facebook.com Vai su Facebook

Nella prima puntata di $Belve, martedì 28 ottobre, ci saranno Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. - X Vai su X

Belén Rodriguez a Belve: “Esperienze con donne, ma mi piace il manzo. Sono manesca, De Martino ne ha prese di più” - Torna su Rai 2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, martedì 28 ottobre alle 21. Scrive fanpage.it

Belen ospite a Belve, le parole prima della messa in onda: “Avevo paura di questa intervista, prima mi proteggevo” - La conduttrice ha accettato l’intervista di Francesca Fagnani e, rispondendo ai commenti di alcuni utenti su ... Riporta fanpage.it

Belén Rodriguez si confessa a Belve e rompe il silenzio: “Mi sono mostrata per quella che sono” - Belén Rodriguez ospite a Belve si racconta con sincerità: “Avevo paura, ma ho scelto di mostrarmi per quella che sono. Segnala msn.com