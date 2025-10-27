BELEN A BELVE | DE MARTINO AMORE TOSSICO NELLA CARRIERA AVREI MERITATO DI PIÙ

Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, ogni martedì alle 21.20 dal 28 ottobre. Tra gli ospiti della prima puntata Belen Rodríguez, che in un’intervista a tutto campo svela un inedito lato ironico. “Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava?” chiede Fagnani. “Avrei meritato qualcosa in più”. “Cosa?” indaga Fagnani. “Che mi facessero parlare” risponde Belen. “Di recente ha detto ‘ho chiuso con gli uomini, divento lesbica’. È successo?” domanda la giornalista. “Ho avuto esperienze” rivela Belen. “E si è trovata bene?”. “Sì, però mi piace il manzo” assicura la conduttrice. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BELEN A BELVE: “DE MARTINO AMORE TOSSICO. NELLA CARRIERA AVREI MERITATO DI PIÙ”

