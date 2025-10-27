Beautiful streaming replica puntata 27 ottobre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 ottobre – con la soap americana  Beautiful. Nella puntata odierna, durante una notte tempestosa, Steffy è stata costretta a difendersi quando Sheila si è introdotta nella sua casa sulla scogliera. Steffy ha ucciso Sheila. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

