Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, durante una notte tempestosa, Steffy è stata costretta a difendersi quando Sheila si è introdotta nella sua casa sulla scogliera. Steffy ha ucciso Sheila. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 27 ottobre 2025 | Video Mediaset