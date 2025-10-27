Beautiful Anticipazioni Americane | Steffy Bill ed Electra pronti alla vendetta contro Luna ecco come

27 ott 2025

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un piano di vendetta con i fiocchi. A organizzarlo potrebbero essere Steffy e Bill, con la complicità di Electra, spinta a un gesto estremo pur di tenere Luna lontana da Will. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

