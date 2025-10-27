Beatrice Bellucci telecamere e testimonianze al vaglio per stabilire se la Bmw era lanciata a 150 km h
Testimonianze oculari e occhi elettronici. Le indagini per stabilire cosa è accaduto venerdì sulla Cristoforo Colombo di Roma, quando una Bmw su cui viaggiavano due ragazzi, ha urtato la Mini Cooper con a bordo due ragazze: per Beatrice Bellucci, 20 anni non c’è stato nulla da fare ed è morta. Sono decine le telecamere, distribuite lungo un tratto di circa dieci chilometri della Colombo, una delle strade più pericolose della Capitale, che gli investigatori stanno passando al setaccio. Alla guida della Bmw c’era Luca Domenico Girimonte, 22 anni, residente ad Anzio, ricoverato in prognosi riservata al San Giovanni e indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#26ottobre2025 #beatricebellucci Scontro mortale a Roma, il dolore del padre di Beatrice Bellucci: "Era la mia cucciola, prudente e solare" La studentessa di Giurisprudenza è rimasta vittima di un incidente provocato da un'auto lanciata a folle velocità sulla vi - facebook.com Vai su Facebook
"Ho capito quando non ha risposto in chat", parla il papà di Beatrice Bellucci - X Vai su X
Cosa sappiamo sul tragico scontro in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci: cellulari sequestrati, al vaglio le telecamere - Continuano le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto venerdì notte e chiarire le cause del terribile incidente in cui ha perso la vita Beatrice ... Lo riporta fanpage.it
Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo, testimoni parlano di gara tra due auto: si cerca una Bmw - Le indagini sull'incidente di via Colombo a Roma costato la vita a Beatrice Bellucci: testimoni parlano di due auto lanciate a forte velocità ... Riporta virgilio.it
Morte Beatrice Bellucci, il padre: "I responsabili devono pagare" - Il papà della ragazza di 20 anni uccisa nello scontro frontale su via Cristoforo Colombo: "Con le corse clandestine non c'entra nulla" ... Lo riporta rainews.it