beatrice bellucci telecamere e testimonianze al vaglio per stabilire se la bmw era lanciata a 150 km h

Testimonianze oculari e occhi elettronici. Le indagini per stabilire cosa è accaduto venerdì sulla Cristoforo Colombo di Roma, quando una Bmw su cui viaggiavano due ragazzi, ha urtato la Mini Cooper con a bordo due ragazze: per Beatrice Bellucci, 20 anni non c’è stato nulla da fare ed è morta. Sono decine le telecamere, distribuite lungo un tratto di circa dieci chilometri della Colombo, una delle strade più pericolose della Capitale, che gli investigatori stanno passando al setaccio. Alla guida della Bmw c’era Luca Domenico Girimonte, 22 anni, residente ad Anzio, ricoverato in prognosi riservata al San Giovanni e indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

