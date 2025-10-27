Beatrice Bellucci negativa ai test l’amica che guidava Indagine per omicidio stradale disposta l’autopsia
Silvia Piancazzo, alla guida della Mini e amica della 20enne morta nello schianto sulla Cristoforo Colombo venerdì sera, è risultata negativa al narcotest e alla prova dell’etilometro. Si aggiunge così un altro tassello per gli inquirenti che indagano con l’ipotesi di omicidio stradale e stabilire cosa sia successo. Negativo anche il conducente della Bmw, Luca Domenico Girimonte, che è indagato e che nega che la Bmwbianca che ha impattato l’utilitaria con a bordo le due ventenni, fosse lanciata a 150 all’ora come sostenuto da alcuni testimoni. I due sono ancora ricoverati per le ferite riportate nello scontro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
