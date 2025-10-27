Beatrice Bellucci morta la notizia sul conducente dell’altra auto | É venuto fuori dal test

– I risultati dei test tossicologici e alcolemici effettuati sul giovane di 22 anni coinvolto nell’incidente di via Cristoforo Colombo a Roma sono stati resi noti: entrambi sono negativi. Il ragazzo, alla guida di una Bmw, è stato protagonista di uno scontro che ha causato la morte di Beatrice Bellucci, ventenne originaria della Capitale. L’episodio si è verificato nella serata di venerdì, lungo la trafficata arteria che collega Roma a Ostia. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Beatrice Bellucci morta, la notizia sul conducente dell’altra auto: “É venuto fuori dal test”

