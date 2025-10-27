Beatrice Bellucci il papà | Lei vittima delle corse clandestine Salvini mi ha chiamato gli ho chiesto di arrestare i colpevoli

«Beatrice amava le cose belle, sognava di diventare avvocato e di andare a Londra». Andrea Bellucci parla con la voce rotta mentre ricorda la figlia, morta nella notte tra. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Beatrice Bellucci, il papà: «Lei vittima delle corse clandestine. Salvini mi ha chiamato, gli ho chiesto di arrestare i colpevoli»

