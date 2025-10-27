Beatrice Bellucci il padre dell' amica sopravvissuta | Mia figlia lotta per la vita Sa che Bibbi non c' è più la chiamava e non rispondeva Caccia alla Bmw grigia

«Silvia sa che la sua più cara amica non c'è più». Sono le parole di Noè Sancazzo, padre della giovane che era nella Mini Cooper insieme a Beatrice. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Beatrice Bellucci, il padre dell'amica sopravvissuta: «Mia figlia lotta per la vita. Sa che Bibbi non c'è più, la chiamava e non rispondeva». Caccia alla Bmw grigia

beatrice bellucci padre amicaIncidente sulla Colombo, acquisiti i video. Il papà di Beatrice: "I responsabili devono pagare" - Il padre della ventenne: "lei non c'entra con le gare clandestine". Riporta rainews.it

