Beatrice Bellucci com' è morta? Corsa di 10 chilometri a 150 all?ora sulla Colombo | così la Bmw l' ha uccisa
Sono decine le telecamere - posizionate su 10 chilometri di strada - che gli inquirenti hanno acquisito da quando, venerdì sera, la Mini cooper con a bordo la 20enne Beatrice Bellucci,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
