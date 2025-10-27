Beatrice Bellucci arriva la notizia dall’ospedale sull’amica sopravvissuta | Dobbiamo dirvelo

Ci sono giorni che cambiano per sempre il corso delle vite di chi li attraversa. In un istante, la normalità si interrompe e lascia spazio al dolore, alla consapevolezza delle fragilità umane, alla perdita improvvisa. Le storie di amicizia che sembravano eterne si trasformano in ricordi e la quotidianità viene stravolta da eventi imprevedibili. È ciò che è accaduto a Roma, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, quando la vita di Beatrice Bellucci si è spezzata in un tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo. Accanto a lei, la migliore amica Silvia lotta tra la vita e la morte, circondata dall’affetto di chi spera in un suo ritorno. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Beatrice Bellucci, arriva la notizia dall’ospedale sull’amica sopravvissuta: “Dobbiamo dirvelo”

