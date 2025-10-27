Bearman non riesce a trattenere le lacrime nell'intervista TV in Messico | è sopraffatto dalle emozioni
Oliver Bearman non riesce a trattenere le lacrime dopo il 4° posto al GP del Messico. Nell'intervista TV, il pilota Haas si emoziona vedendo la fidanzata e il padre in lacrime per la sua impresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pessima scelta dello swap in $Mercedes: pessima figura di $Russell che, dopo averlo chiesto insistentemente, non riesce a superare $Bearman, rendendo così vulnerabile il compagno e se stesso da Piastri Bravo Kimi, solido passo gara, e giustamente si fa s - X Vai su X
Russell ed Antonelli hanno effettuato swap position: adesso l’inglese della Mercedes si mette alla caccia di Ollie Bearman, che in questo momento è meritatamente in terza posizione con la Haas. #MemasGP #F1 #MexicoGP - facebook.com Vai su Facebook
