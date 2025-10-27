Fabregas sta cercando l’incastro giusto con Nico Paz, intanto le prestazioni dell’ex Dinamo Zagabria sono in grande crescita Grandi talenti crescono. Specie al Como, dove oltre a Nico Paz scalpita ed è in ascesa Martin Baturina, il grande colpo dei lariani nello scorso calciomercato estivo. Decisivo per l’approdo del classe 2002 in riva al Lago, Fabregas è un grande estimatore del croato ed è lavoro per trovare l’incastro giusto con la stellina argentina destinata a far ritorno al Real Madrid. (LaPresse) – Calciomercato.it Costato 18 milioni bonus esclusi, Baturina è ancora alla ricerca del primo gol col Como, quindi del primo sigillo in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Baturina pronto a esplodere: il croato è al centro del progetto Como