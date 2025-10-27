Electronic Arts e Battlefield Studios hanno finalmente rotto il silenzio: dopo settimane di rumor e leak, è arrivato l’annuncio ufficiale di Battlefield Redsec, un nuovo battle royale free-to-play pensato per espandere l’universo della serie. L’annuncio è stato diffuso tramite i canali social ufficiali, accompagnato da un conto alla rovescia per il lancio e la pubblicazione del trailer di gameplay, previsti per domani alle 16:00 italiane (8:00 PT 15:00 UTC). Proprio come Call of Duty: Warzone rispetto alla serie principale, Redsec sarà un’esperienza autonoma, accessibile a tutti e non legata all’acquisto di Battlefield 6. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Battlefield Redsec: EA annuncia il battle royale free-to-play, ecco la data e l’orario di lancio