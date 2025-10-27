Batterie agli ioni di sodio pronte a debuttare sul mercato internazionale

Secondo gli esperti, il 2026 segnerà l'inizio dell'impiego commerciale a larga scala della nuova batteria. Potenza e sicurezza elevata, eccellenti prestazioni a bassa temperatura e il costo relativamente basso sono i suoi punti di forza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

