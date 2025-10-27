Batosta De Bruyne quattro mesi di stop | Conte disperato

Kevin De Bruyne è stato grande protagonista nel big match di campionato contro l’Inter, tuttavia ci sono brutte notizie adesso. Kevin De Bruyne è un calciatore di straordinario talento. Nel corso della sua lunga carriera, ha realizzato un sacco di gol, assist, vinto moltissimi trofei e si è anche tolto diverse soddisfazioni. Adesso ha accettato di mettersi in gioco per la sfida di far vincere il Napoli in Italia e in ambito europeo, quindi staremo a vedere come andranno le cose nel corso della stagione attualmente in corso. Anche contro l’Inter è stato capace di fare la differenza, segnando un gol su rigore, tuttavia subito dopo è uscito dal campo per quello che è apparso come un infortunio tutt’altro che di secondaria importanza. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

