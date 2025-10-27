Batman | nuova foto da Zack Snyder! Il ritorno di Ben Affleck in DC?
Ognuno ha la propria opinione sullo Snyder-Verse e la maggior parte delle persone l’ha espressa a gran voce. Ma che abbiate amato o odiato l’interpretazione di Zack Snyder di Batman e della Justice League, non si può dire che non abbia lasciato il segno, o che Ben Affleck non sia stato davvero iconico nella sua interpretazione di un Bruce Wayne più stanco e segnato dal tempo, una versione del supereroe che non avevamo ancora visto sul grande schermo. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse di interpretare Bruce Wayne, Affleck ha risposto: Dal punto di vista creativo, mi piace molto l’idea e l’ambizione che avevo per questo personaggio, ovvero un Bruce Wayne più anziano, distrutto e danneggiato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuova foto dal Batman di Ben Affleck diffusa sui social da Zack Snyder - facebook.com Vai su Facebook
Zack Snyder, la nuova foto di Batman aumenta i rimpianti dei fan - L'autore del vecchio universo DC ha pubblicato una foto del Batman di Ben Affleck che ha riacceso un po' di nostalgia tra i fan. Scrive cinema.everyeye.it
Batman: la prima prova costume di Ben Affleck svelata da Zack Snyder - Zack Snyder svela su Instagram la prima prova costume di Ben Affleck come Batman in una Polaroid inedita del DCEU. Da cinefilos.it
Zack Snyder svela la foto "segreta" di Ben Affleck nei panni di Batman: "Una delle mie preferite" - nei panni di Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice, svelando così un nuovo dettaglio sulla realizzazione della Sny ... Da msn.com