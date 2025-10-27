Ognuno ha la propria opinione sullo Snyder-Verse e la maggior parte delle persone l’ha espressa a gran voce. Ma che abbiate amato o odiato l’interpretazione di Zack Snyder di Batman e della Justice League, non si può dire che non abbia lasciato il segno, o che Ben Affleck non sia stato davvero iconico nella sua interpretazione di un Bruce Wayne più stanco e segnato dal tempo, una versione del supereroe che non avevamo ancora visto sul grande schermo. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse di interpretare Bruce Wayne, Affleck ha risposto: Dal punto di vista creativo, mi piace molto l’idea e l’ambizione che avevo per questo personaggio, ovvero un Bruce Wayne più anziano, distrutto e danneggiato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Batman: nuova foto da Zack Snyder! Il ritorno di Ben Affleck in DC?