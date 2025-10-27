Batman | la prima prova costume di Ben Affleck svelata da Zack Snyder

Uno dei capitoli fondamentali della serie di supereroi del franchise DCEU è stato Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, che ha rappresentato un tassello fondamentale per la Justice League. Per la timeline dei film DCEU, Ben Affleck è stato scelto come attore per portare il Cavaliere Oscuro sul grande schermo. Mentre la serie si è conclusa nel 2023 con Aquaman e il Regno Perduto, Snyder ha pubblicato su Instagram una foto inedita di Affleck durante la sua prima prova costume da Batman per il film del 2016. Il regista ha aggiunto nel suo post: “ Una Polaroid in bianco e nero 4×5 che ho scattato a Ben durante la prova costume, la prima volta che ha indossato il costume. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

