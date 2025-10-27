Basta violenza sulle donne La rete dei 28 Comuni in marcia

In mille in marcia contro la violenza sulle donne. Domenica di impegno nell’Adda-Martesana con quattro centri i protagonisti della camminata " Non chiudere gli occhi " della Rete Viola, il network dei 28 comuni contro botte e soprusi. I cortei sono partiti in contemporanea da Pioltello, Truccazzano, Trezzano Rosa e Gorgonzola. Sono più di 200 in media l’anno mogli e fidanzate che bussano agli sportelli nati otto anni fa in cerca di aiuto. Solo nei primi sei mesi del 2025 un centinaio i casi sul territorio, per 84 dei quali è cominciato il percorso di rinascita. Toccante il momento in cui Alessandra Mercanti, vicesindaca di Settala, ha ricordato il femminicidio di Amina Sailouhi, la mamma 43enne uccisa nel maggio di quest’anno dal marito, sotto gli occhi della figlioletta di 10 anni che ha chiamato il 118 nel tentativo di fermarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Basta violenza sulle donne". La rete dei 28 Comuni in marcia

