Basta con la cultura del piagnisteo
Gentile direttore Feltri, ho letto l'intervista a uno dei signori sfrattati qualche giorno fa a Bologna. Abitava abusivamente con tutta la famiglia e si è lamentato perché tempo fa gli era stata offerta sì una sistemazione alternativa, ma in un albergo a 50 km da dove dimorava illegalmente. Offerta che ha rifiutato perché, parole sue, «se i miei figli perdono il treno per un minuto, poi non riescono ad entrare a scuola». Io sono rimasta interdetta. Vivo in affitto, sono stata costretta a lasciare il centro di Milano e spostarmi in periferia perché l'affitto era diventato insostenibile. Pago di tasca mia, come tanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
