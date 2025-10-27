Basket una Benacquista Latina inarrestabile batte anche l’Orasì Ravenna
Una Benacquista Assicurazioni Latina Basket inarrestabile. Grazie alla vittoria sul difficile campo del PalaCosta di Ravenna i nerazzurri centrano il terzo successo consecutivo e il sesto su sette partite di campionato.Quella disputata contro l’Orasì Ravenna è stata una gara intensa, fisica ed. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
