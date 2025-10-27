Basket Tarros incassa un’altra sconfitta in trasferta Ad avere la meglio è la quotata Virtus Siena
VIRTUS SIENA 79 TARROS SPEZIA 75 (17-17, 33-39, 54-55) VIRTUS SIENA: Liotta ne, Braccagni 2, Redaelli 11, Costantini 14, Calvellini 16, Morciano 11, Gianoli 8, Bartelloni, Guerra 17, Cini, Crocetta, Vegni ne. All. Evangelisti. (TL: 1831, 2P: 2344, 3P: 520) TARROS SPEZIA: Lamperi 3, Puccioni 4, Kmetic 22, Ramirez 4, Sabbadini ne, Tedoldi 6, Pesenato 10, Deri 3, Petrushevski 17, Cellerini 6. All. Ricci. (TL: 1118, 2P: 1737, 3P: 1028) Arbitri: Giacomo Posarelli di Grosseto e Mattia Parigi di Firenze SIENA - Va in archivio con una sconfitta anche la seconda trasferta senese della stagione. La Tarros gioca praticamente alla pari contro la quotata Virtus Siena ma non riesce a tenere l'inerzia del match nell'ultimo e decisivo tempino.
