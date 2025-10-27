Basket Spoelstra elogia Fontecchio | È un realizzatore molto versatile ci piace la sua energia
È un inizio di stagione davvero incoraggiando quello che sta vivendo Simone Fontecchio a Miami. Dopo la parentesi a Detroit sembrava che l’italiano fosse arrivato agli Heat per ricoprire un ruolo marginale nella squadra. Ma così non è stato, dato che il pescarese sta dimostrando tutta la sua qualità, ricevendo pubblicamente i complimenti anche da coach Erik Spoelstra. I suoi Miami Heat stanno disputando un avvio davvero incoraggiante di stagione, nonostante la sconfitta iniziale con Orlando. Fontecchio si è messo sempre in mostra con 13 punti all’esordio e poi 14 nelle due gare vinte contro Knicks e Grizzlies. 🔗 Leggi su Oasport.it
