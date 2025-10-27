Basket - Serie DR1 maschile Alla Libertas il derby con il Cus Espugnata Pisa biancorossi primi

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025

Cosmocare Cus Pisa 51 Libertas Lucca 69 COSMOCARE CUS PISA: Burgalassi 3, Spagli, Fiorindi 5, Colombini 7, Ricci, Spagnolli 3, Rosati, Mafatti 7, Siena 12, Giannelli 4, Apolloni 6, Quarta 4. All.: Dari. LIBERTAS LUCCA: Rattazzi, Magrini 8, Morello 14, Giusti 2, Donati 7, Russo 14, Fracassini 5, Simoncelli, Piercecchi 3, Morello 13, Guidi 3, Rivi. All.: Piochi. Arbitri: Collina di Montemurlo e Madera di Livorno. Note: parziali 16-15, 30-41, 44-49. PISA - Quarto successo consecutivo per la Libertas che continua a rimanere a punteggio pieno in testa alla classifica assieme al Gea Grosseto. I biancorossi nel primo quarto chiudono sotto di un punto, ma, nel secondo, tornano avanti e chiudono 30-41. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

