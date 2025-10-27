Basket - Serie DR1 maschile Alla Libertas il derby con il Cus Espugnata Pisa biancorossi primi
Cosmocare Cus Pisa 51 Libertas Lucca 69 COSMOCARE CUS PISA: Burgalassi 3, Spagli, Fiorindi 5, Colombini 7, Ricci, Spagnolli 3, Rosati, Mafatti 7, Siena 12, Giannelli 4, Apolloni 6, Quarta 4. All.: Dari. LIBERTAS LUCCA: Rattazzi, Magrini 8, Morello 14, Giusti 2, Donati 7, Russo 14, Fracassini 5, Simoncelli, Piercecchi 3, Morello 13, Guidi 3, Rivi. All.: Piochi. Arbitri: Collina di Montemurlo e Madera di Livorno. Note: parziali 16-15, 30-41, 44-49. PISA - Quarto successo consecutivo per la Libertas che continua a rimanere a punteggio pieno in testa alla classifica assieme al Gea Grosseto. I biancorossi nel primo quarto chiudono sotto di un punto, ma, nel secondo, tornano avanti e chiudono 30-41. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
BASKET SERIE A2 FEMMINILE - A.S. Vicenza domenica ospita Basket Club Bolzano per rompere il ghiaccio in campionato: palla a due alle ore 18 al palasport di via Goldoni! VAI ALL'ARTICOLO AL LINK https://www.sportvicentino.it/2025/10/26/as-vicenza-d - facebook.com Vai su Facebook
Pronti per la 4ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA$TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket - Serie "DR1» maschile. Alla Libertas il derby con il Cus. Espugnata Pisa, biancorossi primi - Cosmocare Cus Pisa 51 Libertas Lucca 69 COSMOCARE CUS PISA: Burgalassi 3, Spagli, Fiorindi 5, Colombini 7, Ricci, Spagnolli 3, Rosati, ... Da msn.com
Basket DR1. Adviser Asciano e Nesi Poggibonsi missione compiuta - La quarta giornata del girone B di divisione regionale uno si chiude nel migliore dei modi per le squadre senesi. Lo riporta lanazione.it
L’Atteso Derby di Cefalù inaugura la stagione (a porte chiuse) del Basket maschile Serie DR1 - L’attesa è finita: il torneo regionale siciliano del basket maschile riparte sotto il segno del derby di Cefalù, sfida tutta interna alla cittadina normanna tra Basket Cefalù 1972 A. Come scrive cefalunews.org