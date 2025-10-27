Basket Serie C | la Zbf Assi Brindisi vince e convince contro la Nuova Pallacanestro Monteroni

BRINDISI - La Zbf Assi Brindisi vince, ma soprattutto convince: i biancorossi giocano testa a testa con la compagine monteronese, aggiudicandosi il match, dopo un over time, con il punteggio finale di 89-92. Le due formazioni non hanno disatteso le aspettative della vigilia, dando vita ad una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

