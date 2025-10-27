Basket Serie A | Brescia supera Cantù e torna in vetta da sola
Milano, 26 ottobre 2025 – Dopo una notte trascorsa in testa in coabitazione con Trento e Tortona, la Germani Brescia si è ripresa il primo posto in solitaria del campionato di basket di Serie A: i biancoblu hanno infatti centrato il quarto sigillo in altrettante gare vincendo 104-94 il derby lombardo contro l’Acqua San Bernardo Cantù. La Germani è stata protagonista dell’ennesima grande prestazione corale, che ha portato ben cinque uomini in doppia cifra per punti segnati, con in testa Amedeo Della Valle (26 punti con 68 da tre) e Miro Bilan (22 punti e 5 rimbalzi). Il 28-11 piazzato nel secondo quarto ha messo le cose in discesa per la squadra di coach Cotelli, che ha poi resistito al tentativo di rimonta di Cantù (30-19 messo a segno dai brianzoli nella quarta frazione), alla quale non sono bastati i 18 punti di Ajayi e i 14 a testa di Bowden e Ballo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
