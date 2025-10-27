Basket l’Olimpia Milano va a Barcellona per ritrovare la vittoria

Settimana da doppio turno di Eurolega e la settima giornata vede l’EA7 Emporio Armani Milano andrà ospite a Barcellona per una sfida durissima. Ma dopo il ko contro Valencia e uno score di 2 vittorie e 4 sconfitte per i ragazzi di Ettore Messina vincere inizia a diventare obbligatorio per non compromettere già la corsa europea. Per farlo, però, Shields e compagni devono cambiare marcia palla in mano, con l’Olimpia che attualmente è la diciottesima squadra come punti realizzati, con solo il 51,8% da due punti, seconda peggior prestazione dell’Eurolega. Di contro, gli spagnoli hanno il quarto miglior attacco, con ottime percentuali da oltre l’arco e 13,7 rimbalzi offensivi a partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

