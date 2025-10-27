Basket | Lnp Pass una domenica tra dimenticare tra connessioni saltate e partite ' interrotte' La Lega | Ci scusiamo per il disservizio

Livornotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una domenica da dimenticare per gli appassionati di basket di serie A2 e B e non per i risultati delle loro squadre del cuore. Molti tifosi infatti, pronti a seguire le partite tramite Lnp Pass, hanno visto la diretta interrompersi all’improvviso: un blackout totale che ha lasciato molti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket lnp pass domenicaDisservizio LNP Pass, il comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro - Questo il comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro in merito a quanto accaduto: "In ... Come scrive pianetabasket.com

Serie B - Dany Basket Quarrata atteso dallo scontro diretto a Fabriano - Scontro diretto all’orizzonte per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, di scena domenica 26 ottobre (palla a due alle 18, diretta su Lnp Pass) al PalaChemiba di Fabriano ... Scrive pianetabasket.com

basket lnp pass domenicaBasket, insidiosa sfida per Faenza in casa della Pielle Livorno - Si tratta di una delle maggiori candidate alla promozione in A2, reduce dal ko a Latina, il primo in campionato. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Lnp Pass Domenica