Basket | Lnp Pass una domenica tra dimenticare tra connessioni saltate e partite ' interrotte' La Lega | Ci scusiamo per il disservizio
È stata una domenica da dimenticare per gli appassionati di basket di serie A2 e B e non per i risultati delle loro squadre del cuore. Molti tifosi infatti, pronti a seguire le partite tramite Lnp Pass, hanno visto la diretta interrompersi all’improvviso: un blackout totale che ha lasciato molti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
