Basket la Virtus Bologna vola in Lituania per continuare a sognare in Eurolega
Sarà un’altra settimana di passione ed emozioni in Eurolega e soprattutto sarà un’altra settimana con il doppio impegno. La Virtus Bologna si prepara ad una doppia trasferta, prima in Lituania domani contro lo Zalgiris e poi giovedì sera in Germania contro il Bayern Monaco. Saranno due giornata decisamente importanti per la squadra di Ivanovic, che vuole continuare a sognare in campo europeo dopo la strepitosa vittoria contro il Panathinaikos. Un inizio di Eurolega davvero eccellente quella della Virtus, che ha ottenuto quattro successi in sei partite disputate con gli scalpi molto importanti contro Real Madrid e quello già citato contro il Pana. 🔗 Leggi su Oasport.it
