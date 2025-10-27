Basket la Virtus Bologna vola in Lituania per continuare a sognare in Eurolega

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un’altra settimana di passione ed emozioni in Eurolega e soprattutto sarà un’altra settimana con il doppio impegno. La Virtus Bologna si prepara ad una doppia trasferta, prima in Lituania domani contro lo Zalgiris e poi giovedì sera in Germania contro il Bayern Monaco. Saranno due giornata decisamente importanti per la squadra di Ivanovic, che vuole continuare a sognare in campo europeo dopo la strepitosa vittoria contro il Panathinaikos. Un inizio di Eurolega davvero eccellente quella della Virtus, che ha ottenuto quattro successi in sei partite disputate con gli scalpi molto importanti contro Real Madrid e quello già citato contro il Pana. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket la virtus bologna vola in lituania per continuare a sognare in eurolega

© Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna vola in Lituania per continuare a sognare in Eurolega

Scopri altri approfondimenti

basket virtus bologna volaBasket: Dinamo vola a Bologna, sfida ai campioni della Virtus - Sarà un'altra missione impossibile quella che aspetta la Dinamo Banco di Sardegna Sassari domenica sul campo dei campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna. Secondo ansa.it

basket virtus bologna volaDIRETTA/ Virtus Bologna Sassari (risultato finale 90-71): netta vittoria della V Nera! (oggi 26 ottobre 2025) - Diretta Virtus Bologna Sassari streaming video tv: le V nere cercano riscatto dopo il pazzo ko contro Cremona, la Dinamo è ancora a zero. Come scrive ilsussidiario.net

Bologna, ok l'esordio è giusto: la Virtus domina Napoli 105-88 - La difesa del titolo comincia nel migliore dei modi per la Virtus: i campioni d’Italia esordiscono con una vittoria molto convincente, battendo Napoli 105- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Virtus Bologna Vola