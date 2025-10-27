Si è disputata nel weekend la quarta giornata della Serie A di basket, un turno che ha visto solo Trento vincere in trasferta – a Varese – con le due notizie principali sono Brescia che continua a correre come unica imbattuta e Trapani che ha subito la prima sconfitta a Tortona. Ma nel weekend sono diversi gli italiani che si sono messi in mostra. Come detto, nell’anticipo di sabato Brescia ha espugnato il campo di Varese e ai padroni di casa non sono bastati i 23 punti di Matteo Librizzi, che si conferma una delle stelle di Varese. Sempre sabato è arrivato il primo ko di Trapani sul campo di Tortona e a splendere è Tommaso Baldasso, che ha chiuso con 22 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A. Della Valle fa volare Brescia, Tonut gigante in difesa