Basket femminile le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1 Olbis Andre’ e Silvia Colognesi decisive bene anche Sara Madera e Martina Fassina

La Serie A1 di basket femminile ha disputato nel weekend appena concluso la quarta giornata della regular season 2025-2026, dove le giocatrici italiane hanno ben figurato risultando spesso anche decisive per le sorti delle squadre in cui militano: andiamo quindi a riepilogarle insieme. 13 punti di Olbis Andre’ e 12 punti di Costanza Verona nel largo successo della Famila Wuber Schio sulla RMB Brixia (89-38), con 7 punti di Jasmine Keys – 12 punti di Marzia Tagliamento tra fila delle lombarde. 14 punti di Silvia Colognesi nel blitz esterno all’overtime della Logiman Broni in casa della Dinamo Sassari (71-76 dTs), con 11 punti di Debora Carangelo tra le ultime ad arrendersi per le sarde. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1. Olbis Andre’ e Silvia Colognesi decisive, bene anche Sara Madera e Martina Fassina

