Basket dilettanti New Flying Balls | Kissima Carnovali e Chiappelli spingono la capolista
Raccolgono la quinta vittoria consecutiva i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che continuano la marcia serrata al vertice della Division A di B Interregionale liquidando anche la Virtus Padova con un netto 84-58. Per i ‘palloni volanti’ una serata da riporre in cornice grazie al break che nel terzo quarto dà una netta spallata ai veneti (26-7) e chiude definitivamente la pratica che vale il 5 su 5 di inizio di stagione: sugli scudi Kissima (20 punti), Carnovali (17) e Chiappelli (13). Ora la capolista biancorossa tirerà il fiato col turno di riposo, preparandosi così alla trasferta dell’8 novembre a Iseo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
