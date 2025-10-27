Basket - B femminile Le Mura corsaro nel Golfo
Golfo 49 GREEN Le Mura Spring 59 GOLFO PIOMBINO: Azzola 13, Piangerelli, De Kock 6, Montella 6, Morganti, Tanganelli, Candelori 2, Patriarca, Mazzucco 3, Quaratesi 7, Alfonsi 3, Bassini 6. All.: Biancani. GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 8, Dianda 13, Ceccarini 7, Morettini 2, Geremei, Giangrasso ne, Chiti 15, Maffei, Michelotti 11, Papa 3. All.: Pistolesi. Arbitri: Barbanti di Livorno e Borgioli di Massa. Note: 9-18, 20-31, 37-49. PIOMBINO - Bella e convincente vittoria di Le Mura Spring che è tornato dalla trasferta contro Golfo Piombino con un bel successo. Un match giocato con autorevolezza dalle biancorosse che, già dalla fine del primo quarto, dopo un avvio molto equilibrato, con sei cambi di vantaggio nei primi sei minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
