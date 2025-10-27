Termina nel peggiore dei modi l’incredibile duello tra il presidente della Trapani Shark Valerio Antonini e le autorità amministrativi della città. Il parere legale richiesto per accertare la convenzione tra la società siciliana ed il palazzetto del Comune sembra aver dato ragione all’ente territoriale, scatenando l’ira del patron della squadra siciliana. Nonostante l’amministrazione avesse comunque concesso alla squadra isola di disputare l’intera stagione nel palazzetto, il presidente della Trapani Shark, con parole molto dure, ha preso una decisione che ha dell’incredibile. Queste le affermazioni di Antonini, riportate da basketinside: “Mi sono stufato, mi hanno rotto le scatole adesso basta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Antonini tuona: “La Shark da dicembre non giocherà più a Trapani”