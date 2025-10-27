Basket Antonini tuona | La Shark da dicembre non giocherà più a Trapani
Termina nel peggiore dei modi l’incredibile duello tra il presidente della Trapani Shark Valerio Antonini e le autorità amministrativi della città. Il parere legale richiesto per accertare la convenzione tra la società siciliana ed il palazzetto del Comune sembra aver dato ragione all’ente territoriale, scatenando l’ira del patron della squadra siciliana. Nonostante l’amministrazione avesse comunque concesso alla squadra isola di disputare l’intera stagione nel palazzetto, il presidente della Trapani Shark, con parole molto dure, ha preso una decisione che ha dell’incredibile. Queste le affermazioni di Antonini, riportate da basketinside: “Mi sono stufato, mi hanno rotto le scatole adesso basta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
https://www.superbasket.eu/lba/56476/palashark-ultimatum-di-antonini - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Antonini tuona: “La Shark da dicembre non giocherà più a Trapani” - Termina nel peggiore dei modi l'incredibile duello tra il presidente della Trapani Shark Valerio Antonini e le autorità amministrativi della città. Come scrive oasport.it
Antonini: “Dal 15 Dicembre gli Shark lasceranno Trapani” - Dopo aver appurato ancora nuovi ostacoli per la convezione del Palazzetto tra il Comune e la Trapani Shark, il presidente Antonini annuncia che dal 15 ... Riporta basketinside.com
L'annuncio di Antonini: "Dal 15 Dicembre gli Shark non giocheranno a Trapani" - Intanto la notizia ha fatto infuriare gli abbonati, che avevano già pagato per seguire la stagione al Palasport di Trapani e si sentono presi in giro. Da tp24.it