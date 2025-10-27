Barilla maxi investimento | dieci milioni sulle sedi di Parma
Barilla ha presentato il suo piano ambientale che prevede, in dieci stabilimenti italiani del gruppo, investimenti per 34,33 milioni di euro, di cui circa 10 milioni in Emilia-Romagna, dove occupa oltre 1.900 addetti. Presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy allo scopo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
