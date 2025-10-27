Barilla investe 34 milioni per la sostenibilità 10 vanno in Emilia-Romagna | ecco dove

Bologna, 27 ottobre 2025 — Un piano di investimenti da oltre 34 milioni di euro, di cui 10 milioni in Emilia-Romagna, per ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni di anidride carbonica e incrementare l’autoproduzione di energia rinnovabile. È questo il cuore del nuovo progetto del Gruppo Barilla, presentato nell’ambito del ‘Contratto di sviluppo per la tutela ambientale – Barilla’, approvato con parere positivo dalla Regione e in corso di valutazione presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il programma degli investimenti di Barilla. Il programma interessa 10 stabilimenti italiani, con interventi strategici soprattutto negli impianti di Pedrignano, Rubbiano di Solignano e Ferrara, poli centrali del gruppo nel territorio emiliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

