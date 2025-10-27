Barcellona Lewandowski rientra? Ecco le ultime sul centravanti blaugrana

Lewandowski vicino al rientro: il Barcellona ritrova il suo bomber. La situazione Il Barcellona può finalmente sorridere: Robert Lewandowski è vicino al rientro in campo. Il 37enne attaccante polacco, che aveva subito una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro il 14 ottobre scorso, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo alla Ciudad Deportiva. Questo passo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

