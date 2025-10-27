Barcellona De Jong contro Carvajal | Se voleva parlare con Yamal poteva chiamarlo

Barcellona, 27 ottobre 2025 – Il campo ha emesso il suo verdetto: il Real Madrid ha vinto il Clasico e si è portato a +5 sul Barcellona in classifica. I blancos si sono imposti 2-1 con i gol di Mbappé e Bellingham, rispettivamente al 22' e al 43', mentre per i blaugrana l'unica rete è stata quella di Fermin Lopez, al 38'. Di questa partita si è parlato tantissimo, soprattutto nei giorni scorsi. Le parole di Lamine Yamal, infatti, hanno contribuito ad accendere ancora di più una rivalità sentitissima e hanno incendiato ulteriormente un match già di per sé incandescente. Durante un evento della Kings League, il numero 10 del Barcellona aveva attaccato il Real Madrid, paragonando i blancos ai Porcinos (squadra di Kings League spagnola), in quanto, a detta sua, entrambe rubano e si lamentano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

